Глава Серпухова стал секретарем местного отделения партии «Единая Россия»

Главу Серпухова Алексея Шимко 1 июля назначили на должность секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Только в этом году в ее ряды вступили порядка 500 жителей округа.

Алексей Шимко выделил одну из приоритетных задач партии — контроль в рамках Народной программы качества ремонта школ, детских садов, домов культуры. Помимо этого, отдельное внимание уделят проверке реконструкции дорог. По словам секретаря местного отделения партии «Единая Россия», эту функцию должны на себя взять Общественная приемная, первичные отделения и Политсовет.

«Работу в новой должности начал сразу на заседании. Это ответственность, которую я принимаю с готовностью к активной работе. Спасибо однопартийцам за поступившие наказы, через обращения часто видны важные детали, требующие внимания», — отметил Алексей Шимко.