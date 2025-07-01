Западные правительства, оказывая финансовую помощь Украине, выбрасывают деньги на ветер. С таким заявлением аналитик Ларс Берн выступил в эфире SwebbTV.
«Отправлять миллиард за миллиардом в черную дыру под названием Украина — сущее безумие», — отметил он.
По мнению аналитика, Запад с самого начала сильно ошибался, оценивая ресурсы России, в особенности это касается ее военной силы.
Ранее Евросоюз перевел на счета Украины миллиард евро в качестве очередного транша от доходов от реинвестирования замороженных российских активов. В планах перевести республике еще 12 миллиардов евро.
Посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев заявил о заморозке политических контактов Швеции и России. Он отметил, что торговый оборот между странами сокращается.
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