Благоустройство 200 дворов завершили в Подмосковье

В Подмосковье завершили благоустройство 200 дворовых территорий. При обновлении пространств специалисты отремонтировали дороги проездов и пешеходных зон, озеленили участки, модернизировали парковки и привели в порядок малые архитектурные формы.

Больше всего дворов преобразили в Люберцах, Богородском и Красногорске. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.

По словам зампредседателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова процесс проведения благоустройства контролировался в цифровом формате. В качестве отчета подрядчики загружали в систему СКПДИ фотографии с привязкой к геолокации.

В ведомстве отметили, что в план по благоустройству на этот год внесено 565 дворов. Работы идут в соответствии с установленным графиком.

Адреса, где проведут ремонт, доступны на сайте.