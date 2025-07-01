В Баку арестовали четырех из восьми задержанных россиян

Четырех из восьми граждан России, задержанных в Баку, арестовали на четыре месяца. Об этом сообщило местное агентство АПА .

«Сабаильский суд арестовал четверых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях», — отметили в сообщении.

Хатаинский районный суд принял решение об аресте задержанных после обыска в редакции исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и главреда Евгения Белоусова.

По данным МВД Азербайджана, пять россиян проходят по уголовным делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.

Родственников не пустили к задержанным и запретили журналистам выходить на связь. Медиагруппа «Россия сегодня» потребовала от властей Азербайджана освободить сотрудников.