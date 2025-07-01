Совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону прошло в Серпухове

В городском округе Серпухов отремонтируют двери и окна в подъездах, крыши, обновят системы отопления и водоотведения. Помимо этого, утеплят трубы, ликвидируют подтопления, проверят состояние дымоходов, вентиляции, подвальных помещений и продухов цоколей.

Вторым важным вопросом, который рассмотрели собравшиеся на совещании, стало благоустройство дворовых территорий. До конца 2025 года в городском округе Серпухов обновят 16 локаций. Там отремонтируют асфальт и бордюры, установят малые архитектурные формы, обустроят парковки, выполнят озеленение. Также приведут в порядок детские и спортивные площадки по 34 адресам. В 22 дворах модернизируют освещение, а в 12 локациях обустроят пешеходные дорожки.

В конце совещания обсудили медиаповестку на неделю. Поэтический вечер ко Дню ветеранов боевых действий и возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан» пройдут 1 июля. Презентация выставки работ участника специальной военной операции Никиты Зайцева «Границы мира» состоится в Музейно-выставочном центре 4 июля.