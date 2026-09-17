Меры поддержки для медработников расширили в Солнечногорске

В Солнечногорске врачи-стоматологи смогут получать муниципальные меры социальной поддержки, предусмотренные для медицинских работников. Решение о расширении списка получателей приняли 15 сентября на заседании совета депутатов.

Стоматологам станут доступны компенсации за наем жилья и проезд к месту работы. Эти меры направлены на привлечение квалифицированных специалистов в медицинские учреждения округа.

«Вопрос поддержки медицинских кадров остается для нас одним из приоритетных. Мы понимаем, что современное оборудование, ремонт поликлиник и больниц важны, но главное в здравоохранении — это люди. Именно поэтому продолжаем создавать условия, чтобы специалисты выбирали Солнечногорск для работы и жизни», — сказал глава Солнечногорск Константин Михальков. Он поблагодарил депутатский корпус за поддержку принятого решения.

Для привлечения врачей и медицинского персонала в Солнечногорске предусмотрено предоставление земельных участков в безвозмездное пользование, компенсация аренды жилья в размере 25 тысяч рублей и оплаты проезда. Студентам, поступившим по договорам целевого обучения, выплачивают 20 тысяч рублей в год. Также действуют программы «Бюджетная ипотека», «Приведи друга» и другие.