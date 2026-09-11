В городском округе прошла просветительская акция, объединившая молодое поколение. Около 60 человек приняли участие в диктанте «Россия — дом народов».

Среди участников были студенты колледжа МОСК, юнармейцы и кадеты. Площадкой для проведения мероприятия стал Московский областной современный колледж. Именно здесь собрались ребята, чтобы проверить свои знания и приобщиться к важной культурной инициативе.

Мероприятие приурочили ко Дню языков народов России. Эта дата напоминает о богатстве языкового и культурного многообразия нашей страны, а также о важности сохранения и уважения традиций разных народов.

Всего в Подмосковье было зарегистрировано 36 площадок для написания диктанта. Подольск стал одной из них, подтвердив статус округа, где уделяют большое внимание образованию и патриотическому воспитанию молодежи.