В Щелкове чествовали огнеборцев, которые 21 ноября спасли 12 человек при пожаре в пятиэтажном доме на улице Беляева. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Сообщение о возгорании квартиры на первом этаже поступило в 18:56. Прибывшие пожарные установили, что квартира горит по всей площади, а сильное задымление и высокая температура отрезали жителей верхних этажей от путей эвакуации.

С помощью трехколенной лестницы спасли двух человек со второго и третьего этажей. Еще шесть жителей, в том числе маму с двумя грудными детьми, звенья газодымозащитной службы вывели из задымленного здания с помощью спасательных устройств. Всего удалось спасти 12 человек, среди которых четверо детей. Пострадавших не было.

«В нашей работе подобные ситуации происходят ежедневно, но есть случаи, о которых особенно важно говорить и за которые необходимо благодарить людей. В тот вечер огнеборцы приняли правильные решения и действовали слаженно, благодаря чему удалось спасти 12 человек. Хочу от всей души поблагодарить каждого из вас за профессионализм, мужество и преданность своему делу», — сказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов.

В завершение мероприятия Якубов вручил благодарственные письма и ведомственные награды четырем работникам 300-й пожарно-спасательной части: начальнику караула Анатолию Белорусову, Федору Генвареву, Василию Ионову и Рашиду Мохаммаду. Белорусов и Генварев удостоены памятной медали «15 лет безупречной работы», Ионов и Мохаммад получили юбилейные медали «15 лет ГКУ МО «Мособлпожспас»».