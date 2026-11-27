Ученики Воскресенской кадетской школы готовятся к участию в Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу, который пройдет в Москве 2 декабря. Школу на мероприятии представят две пары.

В этом году бал приурочен к Году единства народов России и соберет около трех тысяч молодых людей от 14 до 23 лет из всех российских регионов. Участниками станут воспитанники кадетских, суворовских и нахимовских училищ, курсанты, студенты вузов, дети участников СВО и представители молодежи из 95 стран. Мероприятие пройдет в столичном Гостином Дворе при поддержке правительства России и Благотворительного фонда Юлии Кирпичниковой.

«Нашу школу будут представлять две пары. Мы очень гордимся тем, что попадем на бал, и ежегодно в нем участвуем. От нашего города мы являемся единственными его представителями», — отметила социальный педагог Воскресенской кадетской школы Елена Усачева. По ее словам, отбор участников был строгим: «Только лучшие из лучших выступят на паркете бала. Учитывались дисциплина, успеваемость, активная жизненная позиция и участие в различных соревнованиях, конкурсах, волонтерской деятельности».

Подготовка к балу стала для кадетов важным этапом: они отрабатывают навыки бальных танцев и этикета. Участие в мероприятии такого уровня позволяет школьникам представить округ на всероссийской площадке и познакомиться со сверстниками из других регионов и стран. Педагоги отмечают, что подобные события мотивируют учащихся к достижениям в учебе и общественной жизни.