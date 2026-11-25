Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров совместно с управляющей компанией и советом дома проверил ход и динамику капитального ремонта многоквартирного дома № 2, корпус 1, на улице Терешковой, дом 2, корпус 1. Каждый этап работ находится под постоянным контролем.

Подрядчик завершил основные работы по обновлению фасада. Цветовая гамма была выбрана с учетом пожеланий жителей. В доме продолжают замену инженерных коммуникаций. Подрядная организация обновляет системы горячего и холодного водоснабжения и канализации. В первом подъезде работы уже завершились, после чего специалисты приступили ко второму и третьему подъездам.

Благодаря совместной работе жителей, управляющих организаций и подрядчика ремонт идет согласно установленным срокам, а выездные проверки позволяют оперативно отслеживать качество выполненных работ.