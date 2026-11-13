Спортсменка из Химок стала призером чемпионата России по плаванию

Воспитанница спортивной школы «Химки» Елизавета Безродняя успешно выступила на чемпионате России по плаванию. Мастер спорта России завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды в дисциплине 4×50 метров вольным стилем.

Успех в эстафете — всегда командная история: здесь недостаточно сильной индивидуальной техники, важно чувствовать партнеров, держаться в едином ритме и точно распределять силы. Именно эта слаженность принесла команде бронзу, и вклад Елизаветы в общий результат — неотъемлемая часть победы.

За каждым стартом стоит кропотливая работа: за успехами спортсменки — системный труд тренерского штаба школы и персональная вовлеченность ее наставника Никиты Прокофьева. Этот результат — еще одно подтверждение высокого уровня спортивной подготовки в Химках. Успехи местных атлетов демонстрируют эффективность работы городских спортшкол и служат примером для юных спортсменов, которые только начинают путь в большом спорте.

Важную роль в развитии инфраструктуры и популяризации активного образа жизни играет системная поддержка региона: при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева в Химках обновляют спортивные объекты, проводят турниры и фестивали разных уровней.