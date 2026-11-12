Основные работы по благоустройству завершили в сквере «Сказка» в Химках

В сквере «Сказка» в микрорайоне Сходня Химок завершили основные работы по благоустройству. Специалисты установили малые архитектурные формы, смонтировали новую детскую площадку и подключили электроснабжение.

Параллельно в сквере устанавливают камеры системы «Безопасный регион». Только за 2026 год в округе появилось 52 дополнительных устройства этой системы.

Безопасность общественных пространств усиливается системно: модернизация «Безопасного региона» ведется во всех парках. Камеры размещают в самых востребованных местах — у детских площадок, скейт-парков, памп-треков, спортивных объектов и на главных аллеях.

«Парк „Сказка“ в Сходне — это место, которое хорошо знают и любят многие семьи нашего округа. Уверена, что обновленное пространство станет точкой притяжения для жителей Сходни и сохранит тот самый сказочный характер, ради которого сюда приходят гулять с детьми», — отметила депутат Совета депутатов Химок Олеся Климачева.

После завершения всех работ сквер станет комфортным пространством для семейного отдыха: здесь появятся удобные скамейки, дополнительное освещение и навигационные указатели.

«Мы с детьми ходим в „Сказку“ уже давно. Парк действительно нуждался в обновлении. Сейчас смотрю, как идут работы, и радуюсь: дорожки приводят в порядок, делают освещение, чтобы вечером можно было спокойно гулять. Для Сходни этот проект был нужен. Спасибо, что услышали нас», — сказала жительница микрорайона Сходня Тамара Николаевна.

Благоустройство сквера «Сказка» и Барашкинского пруда, обновление 13 дворовых территорий, обустройство детских площадок и благоустройство 65 народных троп реализуются в 2026 году в рамках Народной программы партии «Единая Россия».