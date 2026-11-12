Состояние сквера в поселке Селятино проверили в Наро-Фоминском округе

Местные жители рабочего поселка взяли общественное пространство под личный контроль. 11 ноября они провели пеший обход территории сквера рядом со зданием территориального управления.

В обходе приняли участие начальник территориального управления Владимир Матвеев, сотрудники учреждения «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» и местные жители.

Участники прошли по дорожкам сквера, оценили текущее состояние зоны отдыха и зафиксировали замечания. По итогам осмотра сформировали план работ на ближайшую неделю: необходимо вывезти порубочные остатки, убрать упавшие стволы и ветки.

«Когда человек не ограничивается тем, что оставляет заявку в чате, а приходит на место, смотрит, фиксирует и вместе со службой составляет чек-лист, — это совсем другой уровень работы. Администрация готова такие инициативы поддерживать: мы подберем технику, согласуем сроки и поможем довести дело до конца», — отметил Владимир Матвеев.