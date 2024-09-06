Ученые из Подольска вывели двух телят с помощью пересадки эмбрионов

Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Льва Эрнста получили жизнеспособное потомство с помощью пересадки OPU/IVP эмбрионов. Они вывели двух телок тагильской породы крупного рогатого скота.

Потомство получили в рамках программы развития Селекционно-племенного центра в области мясного, молочного скотоводства, овцеводства и козоводства. Ученые лаборатории эмбриологии проводят исследования под руководством кандидата биологических наук Галины Сингиной. Специалисты пересадили свежеполученный и заморожено-оттаянный эмбрион телкам-реципиентам. В результате исследования родилось потомство тагильской породы. Результат принадлежит заведующей лаборатории, старшему научному сотруднику Роману Чинарову, научному сотруднику Екатерине Шедовой, младшему — Виктории Луканиной, главному специалисту Николаю Тарадайник и кандидату биологических наук Татьяне Тарадайник.

Процедура доказала эффективность. Эмбрионы не нужно обрабатывать фолликулостимулирующими препаратами, ооциты получают у животных любого возраста, в том числе у беременных на ранних сроках. Возможно проводить процедуру OPU дважды в неделю. В среднем у коровы получают 7 ооцитов, 0,4–4,7 эмбрионов, пригодных к пересадке.

Ученые наблюдают устойчивую тенденцию к замещению коммерческой продукции эмбрионов крупно-рогатого скота. Зародыш in vitro (IVP) из ооцитов получают при помощи вымывания после полиовуляции при трансвагинальной УЗИ-ассистированной пункции (OPU).

Технология получения OPU/IVP-эмбрионов пополнит основу сохранения отечественных генетических ресурсов крупного рогатого скота. Она состоялась в рамках реализации Программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, созданного на базе Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Льва Эрнста в соответствии с Указом Президента от 19 марта 2024 года.

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