Квиз по основам государственной службы провели для студентов в Подольске

Интеллектуальная викторина «ГосСтарт» впервые прошла во Дворце творчества молодежи в Подольске. В ней приняли участие студенты городских колледжей и сотрудники администрации муниципалитета в возрасте до 35 лет.

Темой квиза стала государственная служба. Игра состояла из пяти блоков. Участникам нужно было ответить на вопросы, касающиеся истории государственной и муниципальной службы, российского законодательства, вспомнить знаменитых государственных деятелей нашей страны.

Лучше всех с заданиями справилась команда администрации Подольска. Второе место заняли студенты колледжа Российского государственного университета туризма и сервиса. Третий результат показали команды Подольского социального спортивного колледжа и колледжа имени Александра Никулина.

Основной задачей программы «ГосСтарт» является повышение привлекательности государственной и муниципальной службы для молодых людей и девушек.

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