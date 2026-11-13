Школу на улице Ватутина в Подольске достроят в 2028 году

В Подольске строительство школы № 20 на улице Ватутина достигло 42% готовности. Здание планируют открыть в 2028 году, сообщили в РИАМО.

Строители уже завершили возведение монолитного каркаса и наружных стен. Внутренние перегородки готовы на 90%, полностью выполнена стяжка полов.

Сейчас специалисты прокладывают системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, продолжают монтаж перегородок. Следующим этапом станет установка электропроводки, освещения и слаботочных систем. Одновременно в здании монтируют пластиковые окна и алюминиевые витражи, чтобы закрыть тепловой контур.

На прилегающей территории приступили к прокладке водопровода, тепловых сетей и канализации, включая ливневую. В ближайшее время строители также займутся облицовкой фасада керамогранитом.

Ежедневно на площадке задействованы 40 рабочих, шесть инженерно-технических специалистов и четыре единицы техники.

Работы ведутся по государственной программе Московской области в рамках национального проекта «Молодежь и дети».