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    Школу на улице Ватутина в Подольске достроят в 2028 году

    Фото: Визуализация МО

    В Подольске строительство школы № 20 на улице Ватутина достигло 42% готовности. Здание планируют открыть в 2028 году, сообщили в РИАМО.

    Строители уже завершили возведение монолитного каркаса и наружных стен. Внутренние перегородки готовы на 90%, полностью выполнена стяжка полов.

    Сейчас специалисты прокладывают системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, продолжают монтаж перегородок. Следующим этапом станет установка электропроводки, освещения и слаботочных систем. Одновременно в здании монтируют пластиковые окна и алюминиевые витражи, чтобы закрыть тепловой контур.

    На прилегающей территории приступили к прокладке водопровода, тепловых сетей и канализации, включая ливневую. В ближайшее время строители также займутся облицовкой фасада керамогранитом.

    Ежедневно на площадке задействованы 40 рабочих, шесть инженерно-технических специалистов и четыре единицы техники.

    Работы ведутся по государственной программе Московской области в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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