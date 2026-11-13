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    Прием заявок на областной конкурс волонтеров начался в Одинцове

    Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

    В Московской области стартовал ежегодный конкурс «Волонтер года — 2026». Принять в нем участие могут жители Одинцовского городского округа достигшие 14 лет и занимающиеся добровольческой деятельностью.

    В конкурсе могут также участвовать волонтерские объединения.

    Направления конкурса — социальное, экологическое, патриотическое, гуманитарное, событийное, медиаволонтерство и другие. Отдельные номинации предусмотрены для добровольцев старше 55 лет, тех, кто только начинает свой путь, а также наставников и волонтерских объединений.

    Всего в 2026 году учреждено 12 номинаций. Желающим принять участие нужно заполнить конкурсную заявку по ссылке и зарегистрироваться на платформе «Волонтеры Подмосковья».

    Прием заявок открыт до 16 ноября. Торжественная церемония награждения победителей областного конкурса состоится 27 ноября.

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