Прием заявок на областной конкурс волонтеров начался в Одинцове

В Московской области стартовал ежегодный конкурс «Волонтер года — 2026». Принять в нем участие могут жители Одинцовского городского округа достигшие 14 лет и занимающиеся добровольческой деятельностью.

В конкурсе могут также участвовать волонтерские объединения.

Направления конкурса — социальное, экологическое, патриотическое, гуманитарное, событийное, медиаволонтерство и другие. Отдельные номинации предусмотрены для добровольцев старше 55 лет, тех, кто только начинает свой путь, а также наставников и волонтерских объединений.

Всего в 2026 году учреждено 12 номинаций. Желающим принять участие нужно заполнить конкурсную заявку по ссылке и зарегистрироваться на платформе «Волонтеры Подмосковья».

Прием заявок открыт до 16 ноября. Торжественная церемония награждения победителей областного конкурса состоится 27 ноября.