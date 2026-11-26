В Московской области за пожароопасный сезон 2026 года ликвидировали 44 лесных пожара на площади 28 гектаров. Об этом на заседании Мособлдумы сообщил председатель Комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин.

По его словам, это почти в три раза меньше, чем годом ранее, когда произошло 113 пожаров на 89 гектарах. Все возгорания потушили в первые сутки.

Площадь пожаров составила 9% от предельного показателя 2026 года. Переходов огня в лес с сопредельных территорий не допустили: отработали 14 таких угроз.

На защите лесов дежурят 577 единиц техники и 1011 человек. В 2026 году закупили 40 единиц техники — автоцистерны, универсальные и гусеничные тракторы.

Видеомониторинг с ИИ обеспечивает 48% обнаружения пожаров, 39% приходится на сообщения жителей, 13% — на наземное патрулирование. Модернизация ИИ снизила ложные срабатывания на 86%.

За 10 месяцев провели 49 810 патрулирований, взыскали штрафов на 95,4 млн рублей. По вине людей произошло 84% лесных пожаров.