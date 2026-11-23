Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Московской области началось праздничное оформление дворов к Новому году. Коммунальные службы устанавливают елки, которые украсят игрушками и светодиодными гирляндами.

Перед оформлением специалисты проверяют надежность крепления и устойчивость конструкций. После установки украшений коммунальщики протестируют работу иллюминации и убедятся в исправности декоративных элементов.

Новогодние елки станут частью праздничного оформления общественных пространств региона. Работы по украшению дворов продолжаются.

Жители Подмосковья также могут предложить собственные идеи праздничного оформления. Чтобы установить елку во дворе или украсить подъезд, необходимо обратиться с соответствующей инициативой в свою управляющую организацию.