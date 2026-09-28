В Подмосковье за неделю провели 119 аукционов по земельным торгам

В Московской области с 21 по 25 сентября 2026 года состоялось 119 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

В торгах приняли участие 288 претендентов. В среднем на один лот приходилось 2,4 участника. На некоторых лотах отмечена повышенная конкуренция: в аукционе по продаже земельного участка под ЛПХ в городском округе Серпухов участвовали 15 человек.

Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один человек, он может забрать лот по минимальной стоимости.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что на Едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 1 500 объектов недвижимости, которые можно приобрести на торгах, а также задать вопрос виртуальному помощнику, который работает круглосуточно.

Актуальные лоты и информация о том, как подать заявку на участие в аукционах, публикуются на странице комитета в мессенджере «Макс».