Хоккеисты проголосовали на выборах в Лобне после победы в турнире

Мужская команда «Строитель» одержала победу на открытом соревновании по хоккею на приз главы округа. После награждения спортсмены отправились на избирательный участок во дворце спорта.

Соревнования прошли 19 сентября на новом льду ледового катка. В турнире участвовали четыре команды из Лобни, Мытищ и Дмитрова.

«Наградила победителей и призеров турнира. Победителем стал наш клуб „Строитель“. Парни показали слаженную командную работу и железную волю к победе», — написала в социальных сетях глава муниципалитета Анна Кротова.

Сразу после награждения хоккеисты направились на избирательный участок, расположенные во дворце спорта, чтобы проголосовать на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной Думы.

Спортсмены показали, что голосование — это тоже командная игра за будущее родного города и всей страны, где важен каждый голос.