В среду утром, 25 ноября, загруженность дорог Московской области составила пять баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На дорогах региона зафиксировали более 655 тысяч автомобилей — на 48,5% меньше средних значений прошлого месяца.

Затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе напомнили, что в связи с осадками в виде снега нужно быть предельно внимательными за рулем: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию и не совершать резких маневров.