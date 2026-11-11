Награждение волонтеров СВО прошло в Раменском округе

Награждение поддержали жители Раменского округа, пришедшие сказать волонтерам слова благодарности. Среди гостей были родители участника СВО, военнослужащего 61-й бригады Максима Фролова.

«Мы сегодня чествовали волонтеров, которые, не жалея себя, помогают в зоне специальной военной операции. Это люди, которые приходят на помощь, привозят гуманитарные грузы, и за это 61-я бригада военно-морского флота наградила их почетным знаком „Крест морской пехоты“», — сказала организатор мероприятия Мария Фролова.

Награды от морпехов вручили Лидии Фроловой, Маргарите Удаловой, Александру Чуфаровскому и Андрею Подорванову.

Атмосфера встречи получилась теплой. Прозвучали рассказы о буднях морпехов и письмах, которые пишут в тылу. Собравшиеся отметили, что помогать — это не обязанность, а выбор сердца.