Еще 2 аварийных жилых дома снесут в Сергиевом Посаде

Два аварийных многоквартирных дома снесут в Сергиево-Посадском округе. Здания расположены в Краснозаводске и Сергиевом Посаде. Завершить работы планируют до конца года, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

В Краснозаводске сносят двухэтажный деревянный дом № 5 в Больничном переулке. Здание площадью около 530 квадратных метров построили в 1959 году. Из-за сильного износа конструкций его признали непригодным для проживания. В рамках региональной программы переселили жильцов 16 квартир.

Еще один двухэтажный деревянный дом демонтируют на улице Маслиева, 5, в Сергиевом Посаде. Его построили в 1958 году, площадь здания превышает 430 квадратных метров. Из-за утраты эксплуатационной пригодности дом также признали аварийным. До начала сноса расселили жителей 12 квартир.

После демонтажа зданий территории очистят от строительных отходов. Оба объекта включили в перечень подлежащих ликвидации после завершения переселения жильцов.

Всего в Сергиево-Посадском округе выявили 422 объекта незавершенного строительства. К настоящему времени 311 из них, или 74%, уже снесли, достроили либо привели в соответствие с требованиями законодательства. Работу по устранению таких объектов продолжат.