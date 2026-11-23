Многодетная мама Светлана Спирина из Воскресенска стала лучшей в номинации «Самая обаятельная мама 2026» на третьем областном конкурсе «Имя ее — мама». Финал прошел 22 ноября в Доме культуры «Яуза» в Мытищах.

Организатором конкурса выступил благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток». На этапах испытаний участницы представляли творческие номера и социальные проекты, демонстрировали кулинарные таланты и авторские образы. Сотрудники управления соцзащиты поддерживали Светлану на протяжении всего пути.

По словам начальника окружного управления соцзащиты Ольги Лузяниной, в семье Светланы пятеро детей: Ева, Майя, София, Руслан и Алия. Старшие помогают младшим, а малыши перенимают увлечения старших. Вся семья любит спорт, а отец разводит голубей и вместе с детьми заботится о птицах. Лузянина отметила, что для Светланы в детских увлечениях ценны не награды, а воспитание дисциплины, ответственности и настойчивости.

«Главное достижение — это не успехи детей в учебе или спорте. Важнее, чтобы они оставались добрыми, отзывчивыми и всегда знали: в семье их поймут, поддержат и будут рядом. И девиз нашей семьи: „Самые сильные люди — это те, кого поддерживает любимая семья“», — рассказала сама победительница.