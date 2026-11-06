Аварийный дом снесут на улице Мичурина в Жуковском

В Жуковском приступили к сносу аварийного многоквартирного дома на улице Мичурина, 6. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Кирпичное двухэтажное здание с деревянными перекрытиями возвели в 1950 году. Его общая площадь составляла 487 квадратных метров. Из-за сильного износа конструкций, превысившего 77%, дом признали непригодным для проживания.

После переселения жильцов из 12 квартир строители начали разбирать здание. Затем территорию очистят от строительного мусора. Как в дальнейшем используют освободившийся участок, решит администрация округа.

Всего в Жуковском выявили 33 объекта незавершенного строительства. На данный момент 28 из них снесли, достроили или привели в соответствие с законодательными требованиями. Это 85% от общего числа. Работы по устранению таких объектов продолжаются.