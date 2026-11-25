В Московской области продолжается снегопад. По прогнозам синоптиков, он продлится до 20:00 среды, ожидается выпадение еще до 11 сантиметров снега, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на региональной дорожной сети в ночь работали 370 единиц спецтехники. Сегодня днем на линии будет задействовано порядка 460 единиц специализированной техники и свыше тысячи дорожных рабочих», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Артур Гарибян.

Дорожные службы проводят механизированную уборку снега и непрерывную обработку проезжей части противогололедными материалами. За 24 ноября специалисты выполнили полный цикл уборки региональной дорожной сети протяженностью 14 тысяч километров, а с начала 25 ноября обработано уже 7,4 тысячи километров дорог.

Перекрытий и ограничений движения на региональной сети сейчас нет. На наиболее сложных участках, находящихся на особом контроле, происшествий и затруднений движения не зафиксировано.

В министерстве призывают автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и учитывать погодные условия при планировании поездок.