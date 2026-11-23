В Московской области с начала 2026 года подключили к газу 14 тысяч частных домов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Для этого построили 470 километров новых труб, чтобы доставить топливо до границ участков, сообщили в Министерстве энергетики региона.

За подведение газовых сетей до забора собственнику платить не нужно — работы выполняет региональный оператор «Мособлгаза». Как заявил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, в регионе газифицировано более трех тысяч населенных пунктов.

«С начала этого года 35 тысяч человек уже стали участниками президентского проекта и используют газ в своих домах», — уточнил он.

По словам Мурашова, проект по социальной газификации бессрочный.

Оставить заявку на подключение жители газифицированных населенных пунктов могут через региональный портал Госуслуг или официальный сайт «Мособлгаз». Работы внутри участка и покупку газового оборудования собственник оплачивает отдельно. Чтобы выбрать нужный объем работ, можно заключить комплексный договор с «Мособлгазом», который работает по принципу «конструктора».

Программа социальной газификации действует по поручению президента РФ с 2021 года. В сентябре 2026 года глава государства поручил правительству проработать изменения в законодательство, чтобы расширить программу и включить в нее сельские дома культуры. Законодательные поправки планируют принять до 1 марта 2027 года.