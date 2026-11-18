В филиале «ВМУ» ОХК «Уралхим» прошла профориентационная экскурсия для первокурсников Воскресенского колледжа. Участие приняли студенты-целевики, обучающиеся по специальности «Химическая технология производства химических соединений».

Первокурсники ознакомились с процессом выпуска удобрений на всех этапах: от старта технологических процессов в цехе контактной серной кислоты и проверки качества специалистами технического контроля до отгрузки готовой продукции.

Закрепить полученные знания помогла интерактивная деловая игра, где первокурсники моделировали производственные операции на слайдах и проводили простые лабораторные анализы.

Заместитель директора филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике Елена Шиляева отметила, что в этом году в колледж было зачислено 14 студентов, подписавших целевые договоры с филиалом.

«Их ознакомительный визит на предприятие стал первым шагом на пути к будущей профессии и трудоустройству в „ВМУ“. Мы будем оказывать им всестороннюю поддержку в течение всего срока обучения», — подчеркнула она.