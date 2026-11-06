Вокалисты из Воскресенска стали призерами областного фестиваля
XV Областной открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Купно за едино» состоялся 4 ноября в Зарайске. Воспитанники детской музыкальной школы № 2 стали лауреатами.
Учащаяся вокального отдела Алиса Соболева (преподаватель Александра Копейкина) исполнила композицию «Милая Россия» и стала лауреатом III степени.
Народный коллектив «Вокальная студия „Гармония“» дома культуры «Гармония» завоевал несколько наград: лауреатом I степени стало трио «Интро» (Светлана Тепцова, Александра Копейкина, Ирина Скворцова) с песней «Плач матери», лауреатом II степени — Александра Копейкина с композицией «Ты помни», лауреатом III степени — Светлана Тепцова с песней «Россия».
Диплом участника получила Полина Ипполитова, исполнившая песню «Это просто война».
Солисты дома культуры поселка Хорлово под руководством Ольги Сергеевой также показали прекрасные результаты: Ксения Балалаева стала лауреатом I степени, Алексей Буруков — лауреатом III степени.
Ректор Института современного искусства Ирина Сухолет вручила Ксении Балалаевой сертификат, дающий право на получение дополнительных баллов при поступлении в образовательное учреждение.