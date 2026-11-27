В Подмосковье мошенники рассылают в мессенджере сообщения о якобы поврежденном на парковке автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

В сообщении есть ссылка на «подтверждающее фото» или подробности ДТП. Перейдя по ней, человек получает вредоносный файл, с помощью которого преступники крадут личные данные. Затем мошенники пугают жертву утечкой персональных данных и предлагают «защитить» имущество — перевести деньги на безопасный счет или передать наличные курьеру.

В ведомстве отметили, что это обман.

Чтобы не попасться на уловку, не переходите по ссылкам от незнакомцев, не скачивайте неизвестные файлы, не сообщайте коды, данные карт и документы. Если получили такое сообщение или звонок, немедленно прервите диалог.

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