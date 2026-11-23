В Можайском культурно-досуговом центре 21 ноября прошла встреча заместителя главы округа Ольги Спиридоновой и председателя Совета депутатов Василия Овчинникова с активом старост деревень. На ней подвели итоги работы и отметили труд старост.

В мероприятии приняли участие около 50 человек — старосты и представители территориальных отделов.

В этом году к активу присоединились пять новых руководителей деревень. В знак признания труда и вклада в развитие территорий старост отметили наградами.

«Староста — это тот, кому доверяют, к кому идут за советом, и тот, кто не остается в стороне, когда нужно решать вопросы в населенном пункте», — подчеркнул глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

В ходе встречи старосты получили приглашение поучаствовать в конкурсе на самую красиво украшенную к Новому году деревню. В прошлом году такая инициатива исходила от старосты деревни Рыльково Вадима Ипполитова: он предложил всем желающим нарядить фасады домов, палисадники и придомовые территории, и односельчане откликнулись дружно.

После обсуждения все присутствующие посетили премьеру спектакля «Здравствуйте, я ваша тетя».