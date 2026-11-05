Школьника из Раменского округа наградили за спасение семьи из пожара

Ярославу Ермолаеву вручили медаль «За проявленное мужество» в Доме правительства Московской области. Пожар в доме многодетной семьи Ермолаевых случился в апреле 2026 года.

Медаль Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За проявленное мужество» получил юный житель Раменского округа. Герой отважно отреагировал в момент чрезвычайной ситуации.

Пожар начался в гараже, пламя очень быстро перекинулось и на дом. Первым задымление заметил старший сын Ярослав, именно благодаря его спокойным и не по возрасту слаженным действиям удалось избежать самого страшного.

Двенадцатилетний мальчик сообщил о возгорании отцу и тут же бросился на помощь двум младшим братьям — Илье и Елисею, которые даже не понимали, что происходит. Мама в момент пожара находилась в больнице.

Ярослав спас всех близких, пострадало только имущество. В семье Ермолаевых, к счастью, все живы и здоровы. И в этом большая заслуга маленького, но уже такого взрослого героя. Теперь юноша задумывается о профессии спасателя.