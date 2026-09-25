В Подмосковье построили еще 50 км тротуаров вдоль дорог по нацпроекту

В Московской области обустроили более 50 километров новых тротуаров на 77 участках вдоль региональных дорог. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Работы шли по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 22 округах.

«В рамках комплекса работ по повышению безопасности на региональных дорогах Подмосковья по нацпроекту обустроили уже более 50 километров новых тротуаров на 77 участках в 22 округах. Продолжаются работы по обустройству еще 46 тротуаров — для удобства маломобильных граждан тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ выполнили в восьми округах: Домодедове, Чехове, Серпухове, Павлово-Посадском, Одинцовском, Раменском, Истре и Солнечногорске.

В Истре новые тротуары появились в деревне Веледниково на улице Зеленый Шум — у Павловской гимназии, храма преподобного Сергия Радонежского, у поселка Первомайский и ж/д станции Чеховская. В Одинцовском округе — в деревне Иглово и у деревни Дьяконово к реабилитационному центру. В Раменском округе — возле поселка станции Бронницы к школе-интернату, дому культуры, амбулатории и железнодорожной станции Бронницы, в деревне Бояркино у фельдшерско-акушерского пункта, в деревне Клишева на улице 8 Марта у Никольского храма и в деревнях Белозериха и Аксеново.

Кроме того, пешеходные дорожки устроили в Волоколамском округе — в селе Осташево у пляжей, церкви Олега Брянского, Серафима Саровского и Игоря Черниговского, усадьбы Осташево, дома культуры, библиотеки и центрального парка. В Коломне — в селе Сенницы-2 на улице Луговой у церкви Вознесения Господня в Сенницах и усадебного комплекса графа Келлера. В Луховицах — в поселке Красная Пойма на улице Шоссейной и в деревне Головачево на улице Мира к школе, детскому саду, дому культуры и фельдшерско-акушерскому пункту, а также в деревне Ильинское в Домодедове.

Пешеходные дорожки также появились в Подольске между остановками «Сады ЭМС» и «Ремзавод» к детскому саду, школе и церкви священномученика Александра Подольского, у деревни Борисовка к детскому саду и в поселке Александровка на улице Московской к храму святого благоверного князя Александра Невского и пансионату для пожилых людей.

До конца года в Московской области планируется устроить 123 тротуара протяженностью более 80 километров.