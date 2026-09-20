Жильцов 20 квартир переселили после повреждения дома в Софьине

Повреждения зафиксировали на уровне третьего этажа второго подъезда. Инженерные коммуникации там также пострадали, их отключили, а сам подъезд законсервировали. В первом подъезде инженерные системы продолжают работать в штатном режиме. Тепловой контур здания уже восстановили.

Повреждения также получил дом № 4 на Новой улице. В четырех квартирах пострадали внутренние перегородки и мансардные окна, кроме того, повреждены участок стропильной системы и кровля. Переселение жильцов не потребовалось, тепловой контур восстановили.

В ночь на воскресенье Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с предыдущего дня на всех рубежах отразили более 1,6 тысячи БПЛА, в том числе 450 на подлете к столице. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, только с 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 дронов в 17 округах области. В Софьине при атаке пострадали 15-летняя девушка и ее 19-летний брат, их родители погибли.