Более 80 избирательных участков будут работать в Чехове

С 18 по 20 сентября в Подмосковье пройдут выборы депутатов Государственной думы, Московской областной думы, а также местных советов. Жители Чехова, наряду с миллионами других избирателей региона, определят, кто будет представлять их интересы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Жители округа, чьи труд и инициативы помогают формировать комфортную городскую среду, видят свой вклад и в осознанном участии в выборах.

«Участники клуба „Активное долголетие“ каждый день делают город лучше — через творчество, добрые дела, поддержку друг друга. Из таких небольших шагов и складывается жизнь нашего города. А участие в выборах еще один способ быть услышанными и повлиять на то, что происходит вокруг», — поделилась руководитель клуба Елена Хвостова.

Повседневный труд врачей, педагогов, специалистов разных профессий создает основу благополучия округа. Для большинства людей важны простые и понятные вещи — стабильность, работа, безопасность родных. Эти ценности находят отражение в тех решениях, которые принимаются на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.