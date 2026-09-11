Более 80 избирательных участков будут работать в Чехове
С 18 по 20 сентября в Подмосковье пройдут выборы депутатов Государственной думы, Московской областной думы, а также местных советов. Жители Чехова, наряду с миллионами других избирателей региона, определят, кто будет представлять их интересы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Жители округа, чьи труд и инициативы помогают формировать комфортную городскую среду, видят свой вклад и в осознанном участии в выборах.
«Участники клуба „Активное долголетие“ каждый день делают город лучше — через творчество, добрые дела, поддержку друг друга. Из таких небольших шагов и складывается жизнь нашего города. А участие в выборах еще один способ быть услышанными и повлиять на то, что происходит вокруг», — поделилась руководитель клуба Елена Хвостова.
Повседневный труд врачей, педагогов, специалистов разных профессий создает основу благополучия округа. Для большинства людей важны простые и понятные вещи — стабильность, работа, безопасность родных. Эти ценности находят отражение в тех решениях, которые принимаются на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
«От решений на государственном уровне зависит развитие здравоохранения и, конечно же, благополучие людей. Прийти на избирательный участок — значит напрямую повлиять на законы и программы поддержки, а значит — на работу больниц и качество медицинской помощи пациентам. В этом и проявляется наше неравнодушие», — отметил главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.
В Чехове откроют 84 постоянных избирательных участка и один временный (в психиатрической больнице № 2 имени В. И. Яковенко). Они будут работать с 08:00 до 20:00. Участие в выборах — это возможность соотнести собственные ожидания с тем, в каком направлении будет двигаться округ.