Интерактивную программу о работе полиции провели в Балашихе в День города

В парке «Пехорка» в Балашихе в День города прошла интерактивная программа «Полицейская Академия». Жители и гости смогли познакомиться с работой силовых структур.

Для посетителей курсанты колледжа «Энергия» и учащиеся кадетского класса подготовили показательные выступления. Сотрудники кинологической службы полиции МУ МВД России «Балашихинское» продемонстрировали навыки дрессировки служебных собак. В парке также работал экспертно-криминалистический центр, где можно было узнать, как специалисты работают с отпечатками пальцев и собирают улики.

«Это уже третье мероприятие в таком формате, и программа постоянно расширяется. Сегодня посетители могли не только увидеть технику и оружие, но и потрогать все изнутри: посидеть в автомобилях, поучаствовать в мастер-классах по сборке и разборке оружия, посмотреть работу кинологов и криминалистов. Важное направление — работа с молодежью: сегодня традиционно выступают студенты колледжа „Энергия“, многие из которых становятся нашими сотрудниками, а также учащиеся кадетского класса школы № 33», — сказал заместитель начальника МУ МВД России «Балашихинское», полковник полиции Евгений Котенко.

Жители смогли увидеть спортивные состязания — в парке провели соревнования по гиревому спорту и армрестлингу, а также оценить скорость и точность участников при сборке и разборке автомата Калашникова.