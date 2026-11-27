С начала года на портал госуслуг Подмосковья поступило почти девять тысяч заявлений на получение согласия и технических условий владельцем автодорог местного значения на строительство и реконструкцию. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Согласие владельца дороги нужно заранее получить, если строительство планируется на участке в границах полосы отвода автомобильных дорог местного значения. Определить владельца можно на региональном портале с помощью сервиса «Принадлежность автомобильных дорог».

Услуга «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода» доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Получить ее могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.

Услугу предоставляют бесплатно в течение 15 рабочих дней.