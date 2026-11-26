В Мытищах продолжают устранять последствия мощного снегопада, обрушившегося на Московскую область. Для расчистки городских территорий и борьбы с гололедом коммунальные службы задействовали 22 единицы специализированной техники, сообщили в администрации.

На улицах работают восемь комбинированных дорожных машин и 14 тракторов различной мощности. К механизированной уборке снега привлечены шесть тракторов МТЗ-82 и четыре малогабаритных трактора МТЗ-320, позволяющих очищать в том числе узкие пешеходные дорожки.

Еще четыре трактора задействовали в обработке покрытий противогололедными материалами. Комплекс работ направлен на обеспечение безопасного передвижения пешеходов и автомобилистов.