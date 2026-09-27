Галина Якутина возглавила отделение водных видов спорта спортшколы в Дубне
В Дубне усиливают развитие водных видов спорта. Отделение водных видов спорта спортивной школы «Дубна» возглавила известная советская и российская воднолыжница, чемпионка и рекордсменка Европы Галина Якутина.
В этом году в городе уделили особое внимание развитию водных дисциплин: для спортсменов приобрели современный катер, а также провели ремонт воднолыжной базы.
Решение о назначении Галины Якутины руководителем отделения принял глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
«Рады, что вы присоединяетесь к нашей большой команде и приняли предложение возглавить воднолыжную школу. Это важное направление для жителей города, у школы глубокая история, и ее развитие находится на особом внимании», — отметил Максим Тихомиров.
Галина Якутина — воспитанница легендарной школы воднолыжного спорта, созданной братьями Нехаевскими. Именно они помогли ей добиться высоких результатов на международной арене.
«Главные уроки братьев Нехаевских — научиться преодолевать трудности, анализировать ошибки, быть преданным своему делу. Не надо бояться падать, потому что падения — это шаг к совершенству», — рассказала Галина Якутина.
Во время встречи с главой Дубны спортсменка обсудила планы по дальнейшему развитию отделения и подготовке новых воспитанников.