Галина Якутина возглавила отделение водных видов спорта спортшколы в Дубне

В Дубне усиливают развитие водных видов спорта. Отделение водных видов спорта спортивной школы «Дубна» возглавила известная советская и российская воднолыжница, чемпионка и рекордсменка Европы Галина Якутина.

В этом году в городе уделили особое внимание развитию водных дисциплин: для спортсменов приобрели современный катер, а также провели ремонт воднолыжной базы.

Решение о назначении Галины Якутины руководителем отделения принял глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Рады, что вы присоединяетесь к нашей большой команде и приняли предложение возглавить воднолыжную школу. Это важное направление для жителей города, у школы глубокая история, и ее развитие находится на особом внимании», — отметил Максим Тихомиров.

Галина Якутина — воспитанница легендарной школы воднолыжного спорта, созданной братьями Нехаевскими. Именно они помогли ей добиться высоких результатов на международной арене.