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    Санавиация Подмосковья транспортировала почти 550 пациентов с начала года

    Фото: Министерство здравоохранения МО

    С начала года санитарная авиация Подмосковья выполнила сотни вылетов для эвакуации пациентов в профильные стационары. Об итогах работы авиамедицинских бригад рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

    Вертолетная техника задействуется при дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях и для межгоспитальной транспортировки.

    «Авиамедицинские бригады оперативно доставляют пациентов в профильные медучреждения и при этом обеспечивают медицинское сопровождение во время транспортировки. С начала года санитарная авиация Подмосковья эвакуировала 549 пациентов, в том числе 312 детей. Среди них 45 малышей в возрасте до одного года», — рассказал Максим Забелин.

    В состав бригад входят опытные анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры Территориального центра медицины катастроф. Парк санавиации насчитывает три борта, один из которых закреплен за транспортировкой детей в Центр Рошаля.

    Благодаря системе «Ночной старт» медицинская эвакуация доступна в любое время суток.

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