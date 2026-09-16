Плотину через реку Вяземку отремонтируют в Одинцове в 2026 году

Капитальный ремонт плотины на реке Вяземке в поселке Назарьево выполнен более чем на 30%. Сейчас подрядчик демонтирует старые конструкции, а завершить основные работы на гидротехническом сооружении планируют в ноябре 2026 года.

Подрядчик завершил подготовительный этап, установил временные сооружения и приступил к демонтажу конструкций плотины. На площадке работают шесть специалистов и две единицы техники.

Следующим этапом станет армирование и установка закладных деталей. После этого специалисты смонтируют шпунты и противофильтрационный экран внутри монолитной стены. Такая конструкция нужна для защиты сооружения от размыва.

Плотина на Вяземке перешла в муниципальную собственность в августе 2024 года. Сооружение находится в неудовлетворительном состоянии: износ основных конструкций превышал 65%. Поэтому в рамках капремонта планируют заменить основные элементы гидротехнического сооружения, в том числе затворы и подъемные механизмы.

Кроме того, будет приведена в порядок проезжая часть на гребне плотины. На время замены пролетов мостового перехода движение специальной техники через Вяземку приостановят. Для транспорта предусмотрят временный объездной маршрут.

После завершения строительных работ подрядчик займется восстановлением биологических ресурсов водоема — в реку планируют выпустить мальков. Капремонт продлится до ноября.