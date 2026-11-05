Этнографический диктант провели в Серпухове

В галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея 4 ноября прошел «Большой этнографический диктант — 2026» в рамках международной просветительской акции. Музей стал одной из очных площадок всероссийской акции «Ночь искусств».

Серпуховичи отвечали на вопросы среди картин выставки «Интеллектуальный реализм» братьев Дмитренко. Участникам достались 30 вопросов о традициях, языках и истории народов России. На решение — 45 минут, максимум — 100 баллов. Вход был бесплатным, но требовалась предварительная регистрация на сайте музея.

Кто не успел прийти лично, может пройти диктант онлайн на портале мирэтно.рф до 12 ноября. Сертификат с результатом доступен сразу после отправки ответов.

Как отметили организаторы, диктант — не экзамен, а повод заглянуть в историю и культуру соседей по стране.