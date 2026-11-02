Спорткомплекс «Звезда» в Звенигороде капитально отремонтируют в 2027 году

В Звенигороде продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса «Звезда» на Московской улице. Строительная готовность объекта достигла 60%, завершить модернизацию планируют в 2027 году, сообщили в РИАМО.

Сейчас специалисты обновляют кровлю и фасад, отделывают внутренние помещения, включая чашу бассейна, и прокладывают инженерные коммуникации. На объекте задействованы 15 рабочих, два инженерно-технических специалиста и две единицы техники.

В здании площадью свыше 5 тыс. квадратных метров реконструируют спортивный зал, два бассейна, помещения для борьбы и гимнастики. Число фехтовальных дорожек увеличат с шести до восьми. Кроме того, оборудуют современные раздевалки и тренерские комнаты, а малый бассейн приспособят для безопасного обучения детей плаванию.

После открытия комплекс получит дополнительные возможности для занятий адаптивным спортом. Работы финансируются из бюджета Подмосковья по региональной программе развития социальной инфраструктуры и в рамках национального проекта «Семья».