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    Загоревшийся на ходу грузовик потушили в селе Осташево

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В селе Осташево Волоколамского муниципального округа потушили грузовик Камаз, загоревшийся во время движения. Об этом сообщил заместитель начальника 204-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Сергей Насонов.

    Около половины десятого утра в подразделение неподалеку обратились очевидцы. По их словам, внезапно загорелся грузовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой, перевозивший строительные материалы.

    Во время движения у большегруза загорелся моторный отсек. Водитель остановился на обочине, покинул кабину и попытался справиться с огнем самостоятельно, однако огнетушитель не помог.

    Прибывшие спасатели проверили отсутствие газобаллонного оборудования и быстро потушили пламя.

    «К счастью, обошлось без пострадавших, и медицинская помощь никому не потребовалась. Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание удалось предотвратить на ранней стадии, что позволило полностью сохранить дорогостоящую технику, которая даже после инцидента смогла продолжить движение своим ходом», — заключил Сергей Насонов.

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