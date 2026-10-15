Загоревшийся на ходу грузовик потушили в селе Осташево

В селе Осташево Волоколамского муниципального округа потушили грузовик Камаз, загоревшийся во время движения. Об этом сообщил заместитель начальника 204-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Сергей Насонов.

Около половины десятого утра в подразделение неподалеку обратились очевидцы. По их словам, внезапно загорелся грузовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой, перевозивший строительные материалы.

Во время движения у большегруза загорелся моторный отсек. Водитель остановился на обочине, покинул кабину и попытался справиться с огнем самостоятельно, однако огнетушитель не помог.

Прибывшие спасатели проверили отсутствие газобаллонного оборудования и быстро потушили пламя.

«К счастью, обошлось без пострадавших, и медицинская помощь никому не потребовалась. Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание удалось предотвратить на ранней стадии, что позволило полностью сохранить дорогостоящую технику, которая даже после инцидента смогла продолжить движение своим ходом», — заключил Сергей Насонов.