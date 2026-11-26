В Орехово-Зуевском городском округе запустили пилотный проект по автоматическому контролю влажности торфяных участков. Об этом сообщило Министерство энергетики Московской области.

На территории площадью 70 гектаров установили семь почвенных датчиков. Они отслеживают изменения влажности торфа на разных глубинах и позволяют оценивать эффективность обводнения территории.

Измерения проводятся на глубине до 95 сантиметров с шагом 15 сантиметров — это дает данные о состоянии торфа не только у поверхности, но и в более глубоких слоях. Показания датчиков вместе с метеорологическими данными будут передаваться в диспетчерскую МОС АВС.

«В случае с торфяниками автоматический мониторинг позволит специалистам видеть изменения влажности грунта и оценивать эффективность обводнения», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Оборудование уже смонтировано и подключено, специалисты настраивают программное обеспечение. Пилотный проект рассчитан на 10 месяцев, чтобы оценить работу системы в разные сезоны, включая зимний период, весенний паводок и пожароопасный сезон.

Проект реализуют МОС АВС совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг». По итогам пилота оценят возможность применения технологии на других пожароопасных торфяных территориях Московской области.