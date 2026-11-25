Около 35 студентов Луховицкого авиационного техникума приняли участие в профилактическом занятии, организованном специалистами Луховицкой больницы. Будущим авиастроителям рассказали о способах укрепления психического здоровья и последствиях употребления психоактивных веществ, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

«Психическое здоровье, как и телесное, дано нам от рождения. В течение жизни мы можем его укреплять и сохранять, а можем и растрачивать. Очень важно понимать, что именно в юности закладываются основы поведения на всю взрослую жизнь: по психологическому портрету подростка сегодня можно спрогнозировать, каким он станет через 15 лет», — отметил врач-психиатр-нарколог Луховицкой больницы Александр Скунцев.

Специалист объяснил, что употребление наркотических и токсических веществ может привести к ухудшению памяти, внимания и интеллектуальных способностей, развитию агрессии, апатии и психических расстройств. Страдают также иммунная система, внутренние органы и обмен веществ.

Для поддержания психического здоровья медики рекомендовали студентам отказаться от вредных привычек, соблюдать режим сна и ежедневно уделять физической активности не менее 30 минут.