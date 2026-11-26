24 ноября в рамках патриотического цикла «Воинская слава России: Под салютом Великой Победы» состоялось очередное заседание историко-патриотического клуба «Подвиг». Мероприятие собрало постоянных участников и всех, кто интересуется героическим прошлым страны.

Главной темой встречи стала страница истории «Маленькие герои большой войны». Под руководством руководителя клуба Владимира Мельникова участники вспомнили о мужестве, стойкости и самоотверженности детей и подростков, которые наравне со взрослыми встали на защиту Родины. Мальчишки и девчонки уходили в партизанские отряды, становились разведчиками, работали на заводах и в госпиталях, совершая поистине взрослые подвиги ради общей Победы. Обсуждение позволило участникам глубже осознать, какой ценой досталась победа и какую роль в ней сыграли юные защитники Отечества.

В продолжение темы участникам встречи продемонстрировали художественный фильм «Котовский», рассказывающий о судьбе и яркой жизни легендарного героя Гражданской войны Григория Котовского. Историческая картина вызвала живой интерес и позволила глубже погрузиться в контекст эпохи. Организаторы отмечают, что подобные встречи играют важную роль в патриотическом воспитании молодежи, помогая сохранять историческую память и передавать ее будущим поколениям.

Историко-патриотический клуб «Подвиг» продолжает свою работу и приглашает всех желающих на следующее заседание, которое состоится 1 декабря в 17:00. Тема предстоящей встречи — «Самый тяжелый день декабря 1941 года» — будет посвящена переломным, драматическим событиям начального этапа битвы за Москву. Вход на мероприятие свободный.