В Балашихе открыли второй клуб проекта «Шахматы для СВОих»

В культурно-досуговом центре микрорайона Заря в Балашихе запустили новый клуб проекта «Шахматы для СВОих». Ветераны спецоперации и их близкие теперь могут заниматься этим спортом рядом с домом, общаться и восстанавливаться, занятия планируется проводить каждую неделю.

На открытие клуба приехал международный гроссмейстер Сергей Карякин.

«Шахматные таланты же есть везде, не только в Москве, но и в городах, в селах, где угодно. Нам важно создать определенную массовость, чтобы как можно больше детей приобщить к шахматам. А там, где массовость, там появляются и звездочки», — отметил он.

Гроссмейстер уточнил, что важно искать молодые таланты и поддерживать их уже индивидуально.

Шахматные клубы открываются по всему Подмосковью, в Балашихе работают уже две площадки. Освоить шахматы можно в любом возрасте. Научиться играть и совершенствовать мастерство в клубах помогают опытные тренеры.

Ранее этап шахматного турнира Школьной лиги прошел в Подольске.