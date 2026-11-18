В Одинцово строительство пристройки на 550 мест к школе № 9 на улице Северной выполнено более чем на 90%. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

На площадке задействованы 107 рабочих и пять единиц техники. Сейчас строители завершают фасадные и кровельные работы, занимаются внутренней отделкой и монтажом инженерных систем.

В здании общей площадью более 9,2 тыс. квадратных метров разместятся учебные кабинеты, мастерские, помещения для кружков, спортивный и актовый залы, библиотечный центр и столовая. Кроме того, предусмотрено обустройство спортивных и игровых площадок, проездов и тротуаров. Параллельно обновляют фасад существующего корпуса школы.

Строительство ведется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета Московской области.

Завершить возведение пристройки планируется в первой половине 2027 года.